В "Торпедо" заявили, что уход Игнашевича не отразится на задачах клуба

ТАСС, 22 марта. Руководство московского футбольного клуба "Торпедо" не снимает задачу выхода в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) после ухода с поста главного тренера Сергея Игнашевича. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс" .

В понедельник было объявлено об уходе Игнашевича с поста главного тренера "Торпедо" по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 31 матче.

"Задача выхода в премьер-лигу не снимается, - заявил Авдеев. - Да, готов [спонсировать клуб на уровне РПЛ]. Финансирование в премьер-лиге будет, это не вопрос. Но туда мы должны попасть по спортивному принципу".

Авдеев отметил, что решение о новом тренере "Торпедо" будет принято в ближайшее время. "Как только наступит ясность, мы все объявим. Постараемся не откладывать решение в долгий ящик", - сказал он.

Владелец клуба объяснил решение расстаться с Игнашевичем: "Никто никого не пытался переубедить, мы все взрослые люди. Клуб и тренер пришли к мнению, что пришло время расторгнуть контракт. Лично я испытываю к Игнашевичу благодарность как к специалисту".

Игнашевичу 41 год, в июне 2019 года он стал старшим тренером "Торпедо", в связи с отсутствием лицензии Pro главным тренером был заявлен Николай Савичев. Спустя год Игнашевич был утвержден в качестве главного тренера команды. В сезоне-2019/20 "Торпедо" заняло четвертое место в первенстве ФНЛ, но стыковые матчи за выход в РПЛ были отменены из-за эпидемиологической ситуации.