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Футбол в Италии

СМИ: в "Ювентусе" произошел конфликт после поражения от "Беневенто"

Между президентом клуба Андреа Аньелли и главным тренером команды Андреа Пирло состоялась беседа на повышенных тонах

ТАСС, 22 марта. Массовый конфликт произошел в раздевалке итальянского "Ювентуса" после поражения от "Беневенто" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Stampa.

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В воскресенье туринский клуб дома уступил "Беневенто" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий "Беневенто" Адольфо Гайч, который в январе перешел в итальянский клуб из московского ЦСКА на правах аренды.

Как сообщает итальянское издание, после матча между президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли и главным тренером команды Андреа Пирло состоялась беседа на повышенных тонах. Кроме того, звуки словесной перепалки доносились из раздевалки команды.

"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 27 матчах. В следующем туре команда 3 апреля на выезде сыграет против "Торино".

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