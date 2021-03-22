СМИ: в "Ювентусе" произошел конфликт после поражения от "Беневенто"

ТАСС, 22 марта. Массовый конфликт произошел в раздевалке итальянского "Ювентуса" после поражения от "Беневенто" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Stampa.

В воскресенье туринский клуб дома уступил "Беневенто" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий "Беневенто" Адольфо Гайч, который в январе перешел в итальянский клуб из московского ЦСКА на правах аренды.

Как сообщает итальянское издание, после матча между президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли и главным тренером команды Андреа Пирло состоялась беседа на повышенных тонах. Кроме того, звуки словесной перепалки доносились из раздевалки команды.

"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 27 матчах. В следующем туре команда 3 апреля на выезде сыграет против "Торино".