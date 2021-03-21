Гол арендованного у ЦСКА Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом"

ТАСС, 21 марта. "Беневенто" со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Единственный гол в матче забил нападающий "Беневенто" Адольфо Гайч, который в январе перешел в итальянский клуб из московского ЦСКА на правах аренды. Он был заменен на 83-й минуте.

"Беневенто" впервые обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии. До этого команды встречались три раза. В двух матчах победу одерживала команда из Турина (2:1, 4:2), один закончился вничью (1:1).

"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 27 матчах. "Беневенто" прервал серию из 11 матчей без побед (шесть поражений, пять ничьих) и располагается на 16-й строчке с 29 очками.

В следующем туре "Ювентус" 3 апреля на выезде сыграет против "Торино", а "Беневенто" в тот же день примет "Парму".