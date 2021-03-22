"Авангард" вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Металлурга"

ТАСС, 22 марта. Омский "Авангард" в гостях одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 3:0 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 340 зрителей.

Шайбы забросили Денис Зернов (12-я минута), Рид Буше (50) и Егор Чинахов (58).

Буше продлил рекордную для "Авангарда" результативную серию, набрав очки в 12-м матче подряд. На счету американского форварда 16 (10 шайб + 6 результативных передач) очков в последних 12 встречах.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет в Магнитогорске 24 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал "Авангард" (4:0, 2:0, 4:2), в одном - "Металлург" (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4-3), в сезоне-2011/12 победил "Авангард" (4-1).

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Авангард" лишь однажды не выходил в плей-офф (2013/14). Высшим достижением омичей является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). "Металлург" ни разу по итогам регулярного чемпионата не оставался за пределами зоны плей-офф, команда является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14 и 2015/16).