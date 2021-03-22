КХЛ наложила штраф на "Ак Барс" за освистывание болельщиками гимна Башкортостана

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила штраф на "Ак Барс" за освистывание болельщиками казанского клуба гимна Башкортостана перед третьим матчем 1/4 финала Кубка Гагарина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

"Ак Барс" повел со счетом 3-0 в серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Салавата Юлаева"

"Ак Барс" 21 марта обыграл "Салават Юлаев" в Уфе со счетом 2:1.

"До поступления официальных обращений в лигу по инциденту с гимном на третьей игре серии "Салават Юлаев" - "Ак Барс" КХЛ направила в казанский клуб письмо о нарушении технического регламента лиги. Факт нарушения пункта 3.8 правил поведения в спортсооружении (приложение № 6 технического регламента) зафиксирован в материалах трансляции матча, а также официальными представителями КХЛ, работавшими на арене. В соответствии с пп. 61.2 п. 61 ст. 32 дисциплинарного регламента Континентальной хоккейной лиги на хоккейный клуб "Ак Барс" наложен штраф", - говорится в сообщении.

Сумма штрафа за несоблюдение со стороны болельщиков общепринятых норм поведения и уважения к гимнам республик РФ составляет 100 тыс. рублей.

Счет в серии до трех побед 3-0 в пользу "Ак Барса". Четвертый матч пройдет 23 марта в Уфе, начало в 17:00 мск.