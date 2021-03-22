СКА обыграл московское "Динамо" и вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 марта. Петербургский СКА в гостях обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 тыс. зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Василий Подколзин (5-я минута), Антон Бурдасов (27) и Владислав Каменев (63). У "Динамо" отличились Дмитрий Яшкин (33) и Иван Игумнов (44).

Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий пропустил второй подряд матч против СКА из-за повреждения. Встреча стала юбилейной для двух форвардов СКА - Владимир Ткачев провел свой 300-й матч в КХЛ, Бурдасов - 100-й в плей-офф КХЛ.

СКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. В первом матче серии победу одержали москвичи (4:1), вторая встреча осталась за петербуржцами (1:0). Следующий матч пройдет в Москве 24 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи (4:3, 2:1 ОТ, 2:0, 3:1). В плей-офф команды встретились в шестой раз. Дважды команды играли в полуфинале, в обеих сериях победило "Динамо" (2011/12, 2012/13), трижды они играли в четвертьфинале, победу в сериях одерживал СКА (2014/15, 2015/16, 2016/17).

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). "Динамо" лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), москвичи также дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).