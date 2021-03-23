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Тренер клуба НХЛ "Айлендерс" Тротц отметил вклад Сорокина в победу над "Филадельфией"

Он стал первым российским вратарем-новичком, выигравшим восемь матчей подряд

ТАСС, 23 марта. Несколько ключевых сейвов вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Ильи Сорокина помогли команде одержать победу над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата. Такое мнение высказал главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц, комментарий которого приводит прес-служба лиги.

"Айлендерс" в гостях победили "Филадельфию" в овертайме со счетом 2:1. Сорокин сделал 36 сейвов и стал первым российским вратарем-новичком, выигравшим восемь матчей подряд. Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов одержали по семь побед.

"Филадельфия" играла лучше нас, но нам удалось сдержать их натиск и одержать важную победу в овертайме, - сказал Тротц. - Сорокин сделал несколько ключевых сейвов в важный момент игры и помог нам набрать очки".

"Айлендерс" занимают первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 46 очков в 33 играх.

Сорокину 25 лет, в 2014 году он был выбран "Айлендерс" в третьем раунде драфта под общим 78-м номером. В нынешнем сезоне россиянин провел 11 матчей, одержал восемь побед, отражая в среднем 92,2% бросков.

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