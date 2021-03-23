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Санкции WADA против российского спорта

Матыцин приостановил деятельность на посту президента FISU

В декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство запретило российским чиновникам занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Министр спорта Олег Матыцин приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

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Исполняющим обязанности президента организации назначен первый вице-президент FISU Леонц Эдер, который будет возглавлять организацию до 17 декабря 2022 года, когда Матыцин вновь вернется на пост главы FISU.

"За последние годы мы достигли многого - провели Всемирные студенческие игры и определились с местом их проведения в будущем, учредили проект Healthy Campus, который сейчас развивают более 60 университетов, добились успеха с Академией лидеров волонтеров. FISU добилась явного прогресса по всем направлениям своей работы", - заявил Матыцин.

"Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе, и буду продолжать делать все возможное для поддержки студенческого спортивного движения. Студенческий спорт всегда отличался образцовым подходом к формированию культуры нулевой терпимости к допингу. Уважение к правилам, товарищам по команде и соперникам - ключевая часть нашей работы, чтобы лидеры завтрашнего дня формировались на основе опыта, полученного в мировом студенческом спорте", - добавил он.

Матыцин является президентом FISU с 2015 года. В январе 2020 года Матыцин возглавил Министерство спорта России.

В декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

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Санкции WADA против российского спорта
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