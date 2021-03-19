Матыцин поручил национальным федерациям взять на контроль выполнение решения CAS

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поручил национальным спортивным федерациям проконтролировать исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу нахождения высокопоставленных российских чиновников в руководстве международных спортивных организаций. Об этом Матыцин заявил на заседании коллегии Минспорта.

В декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

"Мы понимаем, что часть санкций направлена на ограничение возможности участия в деятельности международных федераций относительно представителей государственных структур, - сказал Матыцин. - Олимпийский комитет России уже направил соответствующий запрос. Прошу взять на контроль выполнение национальными федерациями, чтобы исключить риски невыполнения решений CAS".

Из-за санкций WADA в среду президент Федерации хоккея России, депутат Государственной думы Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея. В четверг в интервью программе "Специальный гость" на телеканале RTVI ("Ар-ти-ви-ай") Матыцин заявил, что, скорее всего, покинет пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU).