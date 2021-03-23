Хоккеист Кравцов в среду приступит к тренировкам с основным составом "Рейнджерс"

ТАСС, 23 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов в среду приступит к тренировкам с основным составом команды. Об этом сообщает журналист официального портала лиги Дэн Розен.

Сезон-2020/21 Кравцов провел в системе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор", за который выступал на правах аренды. 16 марта пресс-служба челябинцев сообщила, что 21-летний форвард покинул расположение команды и отправился в Северную Америку.

"Сегодня Кравцов проведет ледовую тренировку с неиграющим составом. Игроки основного состава сегодня не катаются, но они вернутся к тренировкам завтра, когда, как ожидается, Кравцов присоединится к ним", - написал Розен в Twitter.

Кравцов был выбран "Рейнджерс" на драфте 2018 года под общим девятым номером, в мае 2019 года он подписал с клубом трехлетний контракт. В сезоне-2019/20 нападающий провел 39 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб "Рейнджерс" "Хартфорд", в составе которого набрал 15 (6 шайб + 9 передач) очков. В октябре он вернулся в "Трактор" и сыграл в 11 играх за клуб, набрав 3 (2+1) очка, после чего вновь отправился в США. В августе 2020 года "Рейнджерс" приняли решение отдать нападающего в аренду челябинскому клубу, сохранив право вызвать форварда обратно, когда в НХЛ начнется новый сезон.

В нынешнем сезоне на счету Кравцова 49 матчей и 24 (16+8) очка за "Трактор" в регулярном чемпионате, а также пять встреч и 4 (2+2) очка в плей-офф КХЛ.