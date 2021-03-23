"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

ТАСС, 23 марта. Казанский "Ак Барс" в гостях одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 070 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров (37-я минута), Дмитрий Воронков (38) и Станислав Галиев (42). У хозяев отличились Джефф Плэтт (56) и Александр Кадейкин (57). После шайбы Галиева уфимцы поменяли вратаря - вместо Юхи Метсолы на лед вышел Даниил Тарасов.

Счет в противостоянии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Ак Барса", казанский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В первом матче серии казанцы одержали победу со счетом 4:1, во втором - 2:1 в овертайме, в третьем - 2:1.

В финале Восточной конференции "Ак Барс" сыграет с победителем в серии между омским "Авангардом" и магнитогорским "Металлургом". После трех матчей омский клуб ведет со счетом 2-1.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух - уфимский клуб (7:3, 3:2). В плей-офф команды встретились в седьмой раз. До этого в четырех сериях победу одерживал "Ак Барс", в двух - "Салават Юлаев".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). "Салават Юлаев" стал чемпионом по итогам сезона-2010/11.