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Футбол в России

Олич покинул тренерский штаб сборной Хорватии по футболу

Во вторник хорват возглавил ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич Денис Тырин/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич
© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Новый главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Ивица Олич прекратил работу в штабе сборной Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

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О назначении Олича на пост главного тренера ЦСКА объявил во вторник. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 22 марта. Ранее Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу.

"Бывший представитель сборной Хорватии Ивица Олич - новый тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии в качестве финалиста чемпионата мира. Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем", - говорится в заявлении.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года являлся ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

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