Олич покинул тренерский штаб сборной Хорватии по футболу

ТАСС, 23 марта. Новый главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Ивица Олич прекратил работу в штабе сборной Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

О назначении Олича на пост главного тренера ЦСКА объявил во вторник. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 22 марта. Ранее Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу.

"Бывший представитель сборной Хорватии Ивица Олич - новый тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии в качестве финалиста чемпионата мира. Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем", - говорится в заявлении.