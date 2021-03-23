Капитан "Ак Барса" пригласил болельщиков "Салавата Юлаева" на матчи финала Востока

УФА, 23 марта. /ТАСС/. Капитан казанского "Ак Барса" Артем Лукоянов извинился перед болельщиками уфимского "Салавата Юлаева" за инцидент с гимном Башкортостана в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина и пригласил их на матчи финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Перед третьим матчем 1/4 финала Кубка Гагарина болельщики казанского клуба освистали гимн Башкортостана. В понедельник КХЛ наложила на "Ак Барс" штраф в размере 100 тыс. рублей за несоблюдение со стороны болельщиков общепринятых норм поведения и уважения к гимнам республик РФ. Как уточнили в казанском клубе, эпизод с кричалкой фанатов "Ак Барса" во время гимна Башкортостана является недоразумением, а не спланированной акцией.

"Я хотел лично от себя и от всех болельщиков Татарстана, от своих болельщиков извиниться за тот инцидент, за третий матч. Поэтому я извиняюсь, мы всегда дружим республиками - если даже мы соперничаем на льду, это ни о чем не говорит, мы все люди, тем более рядом республики. У вас хоккей закончился - если есть желание, приезжайте к нам в Казань, может в Магнитку [Магнитогорск] приедете - болейте за нас. Увидимся на следующий год", - сказал Лукоянов на пресс-конференции после четвертого матча серии.

"Музыка отключилась, и наши болельщики начали скандировать название своей команды перед началом игры, посчитав, что случилась техническая заминка. Мы сожалеем о случившемся и призываем не создавать конфликт. В "Ак Барсе" уважают традиции и культуру наших соседей. Татарстан и Башкортостан братские республики", - заявили в "Ак Барсе".

Во вторник "Ак Барс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем в серии между омским "Авангардом" и магнитогорским "Металлургом" (счет в серии 2-1 в пользу "Авангарда").