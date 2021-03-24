Пауза на полтора года. Матыцин временно покинул пост президента FISU из-за санкций WADA

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Исполняющим обязанности президента организации назначен первый вице-президент FISU Леонц Эдер, который будет возглавлять ее до 17 декабря 2022 года, когда Матыцин вновь вернется на пост главы FISU.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Согласно решению суда, высокопоставленные государственные служащие РФ, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, до 16 декабря 2022 года лишены права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в международных ассоциациях.

Матыцин является президентом FISU с 2015 года. В январе 2020 года Матыцин возглавил Министерство спорта России.

"За последние годы мы достигли многого - провели Всемирные студенческие игры и определились с местом их проведения в будущем, учредили проект Healthy Campus, который сейчас развивают более 60 университетов, добились успеха с Академией лидеров волонтеров. FISU добилась явного прогресса по всем направлениям своей работы", - заявил Матыцин.

"Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе, и буду продолжать делать все возможное для поддержки студенческого спортивного движения. Студенческий спорт всегда отличался образцовым подходом к формированию культуры нулевой терпимости к допингу. Уважение к правилам, товарищам по команде и соперникам - ключевая часть нашей работы, чтобы лидеры завтрашнего дня формировались на основе опыта, полученного в мировом студенческом спорте", - добавил он.

Журова, Третьяк, Иванов

Позднее о приостановке деятельности в Союзе конькобежцев России (СКР), Олимпийском комитете России и Федерации спорта слепых объявила депутат Госдумы Светлана Журова.