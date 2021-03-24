Тайсон заявил, что проведет третий поединок против Холифилда

Ранее менеджер Холифилда Крис Лоуренс сообщал, что Тайсон отказался проводить третий бой с Холифилдом за гонорар в размере $25 млн.

ТАСС, 24 марта. Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу американцы Майк Тайсон и Эвандер Холифилд проведут третий поединок 29 мая. Об этом заявил Тайсон в прямом эфире в Instagram гостиницы Haute Living.

"Хочу всем сообщить, что бой с Холифилдом состоится, - сказал Тайсон. - Холифилд - скромный парень, он верит в бога, как и я. Хочу добиться успеха 29 мая. Единственное, что осталось сделать, - пересмотреть некоторые пункты в контракте, и тогда мы увидим третий бой".

Место проведения боя не уточняется. Ранее сообщалось, что российские промоутеры могут принять участие в организации боя между Тайсоном и Холифилдом.

2:0 в пользу Холифилда

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.

Тайсону 54 года, он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Тайсон в ноябре прошлого года провел выставочный восьмираундовый поединок против Роя Джонса, который завершился вничью.

58-летний Холифилд владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). В его активе 57 боев, 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся. В последний раз он выходил на ринг в 2012 году.