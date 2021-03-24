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Чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристка Щербакова заявила о готовности пойти на риск на чемпионате мира

Спортсменка на тренировке допустила несколько падений при исполнении четверных прыжков

ТАСС, 24 марта. Российская фигуристка Анна Щербакова готова пойти на риск на чемпионате мира. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Во вторник Щербакова на тренировке допустила несколько падений при исполнении четверных прыжков. 24 марта женщины представят короткую программу.

"Я всегда на тренировках эмоциональная, как в лучшую, так и в худшую сторону. За одну тренировку это часто меняется, я могу десять раз обрадоваться или расстроиться из-за любого прыжка, - сказала Щербакова. - Я для себя решила, что каждый раз буду стараться сделать максимум возможного, чтобы потом не жалеть о том, что что-то не попробовала или что-то не получилось".

Фигуристка отметила, что она готова рисковать во время выступления, но это должен быть рабочий вариант. "Не знаю, буду ли рисковать на чемпионате мира, после короткой программы будет день [на обдумывание]. Будем решать и отталкиваться от моей формы, - отметила спортсменка. - Какой-то риск будет, но это не будет то, что я совсем не выкатываю. Это все равно должен быть рабочий вариант".

Щербаковой 16 лет, она является трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), финала Гран-при (2019), чемпионата мира среди юниоров (2019).

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