СМИ: третий бой между Макгрегором и Порье планируется на 11 июля

ТАСС, 24 марта. Третий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) планируется провести 11 июля. Об этом сообщает телеканал "Аджараспорт" , официальный партнер UFC в Грузии.

"Третья часть трилогии Макгрегор - Порье планируется на 11 июля. Ранее предполагалось, что поединок пройдет 26 мая, но соперникам нужно больше времени", - говорится в сообщении.

Впервые соперники встретились в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В октябре 2018 года ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

Порье 32 года, на его счету 27 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. Американец проиграл Нурмагомедову в третьем раунде в 2019 году.