Церемония вручения золотых знаков отличия ГТО прошла в среду в Минспорте

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) прошла в среду в Министерстве спорта РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Заслуженный знак отличия ГТО был вручен чемпионке "Игр ГТО" Марии Серенковой, многократной победительнице соревнований по легкой атлетике в Самарской области. Золотыми знаками награждены сын российского путешественника Федора Конюхова Николай Конюхов, а также 72-летний спортсмен-любитель из Краснодарского края Николай Колодяжный.

"Сегодня знаменательный день, ровно семь лет назад президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении комплекса ГТО, - сказал Байсултанов. - За семь лет число участников комплекса превысило 15 млн человек, более 4 млн человек стали обладателями знаков отличия ГТО. 2020 год стал для нас непростым, но, несмотря на введение режима изоляции, реализация мероприятий комплекса продолжилась".

"На сегодняшний день можно сказать, что комплекс ГТО стал для многих россиян нормой жизни, - продолжил Байсултанов. - Вместе с тем впереди нас ждет много работы. Мы запустили обновление системы норм ГТО, совершенствуем систему поощрений, соревновательной составляющей для выполнения нормативов. Несомненно, развитие ГТО - это командная работа, главную роль здесь играете именно вы - участники комплекса ГТО".

Статусами послов комплекса ГТО были наделены координатор федерального проекта "Трезвая Россия" в Дагестане, обладатель рекорда России в организации самой массовой зарядки Шамиль Алиев, чемпион Сурдлимпийских игр в тройном прыжке и прыжках в высоту, чемпион мира и Европы среди спортсменов с нарушением слуха Алексей Савостин, чемпионка Европы по академической гребле, руководитель проекта школьных гребных лиг в Ростовской области Юлия Погоня и другие известные спортсмены и лидеры мнений в регионах.