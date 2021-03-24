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Футбол в России

Промес: Федун хочет построить команду, которая снова сделает "Спартак" чемпионом

"Спартак" последний раз стал чемпионом страны в сезоне-2016/17

ТАСС, 24 марта. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун хочет построить команду, которая снова станет чемпионом России. Такое мнение высказал полузащитник красно-белых Квинси Промес, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Спартак" последний раз стал чемпионом страны в сезоне-2016/17. Промес был в составе той команды, из которой ушел в 2018 году. В феврале полузащитник вернулся в "Спартак".

"Для меня Федун остался прежним, он был счастлив тому, что я вернулся в "Спартак", - сказал Промес. - Со своей стороны я благодарен ему, что он дал мне шанс вернуться в команду. Он верит в меня, а я верю ему. Федун многое делает для "Спартака", и я вижу, что он хочет построить команду, которая снова станет чемпионом".

"Спартак" с 44 очками в 23 матчах занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.

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