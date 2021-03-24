Промес: Федун хочет построить команду, которая снова сделает "Спартак" чемпионом

"Спартак" последний раз стал чемпионом страны в сезоне-2016/17. Промес был в составе той команды, из которой ушел в 2018 году. В феврале полузащитник вернулся в "Спартак".

"Для меня Федун остался прежним, он был счастлив тому, что я вернулся в "Спартак", - сказал Промес. - Со своей стороны я благодарен ему, что он дал мне шанс вернуться в команду. Он верит в меня, а я верю ему. Федун многое делает для "Спартака", и я вижу, что он хочет построить команду, которая снова станет чемпионом".

"Спартак" с 44 очками в 23 матчах занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.