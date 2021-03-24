Хоккейный клуб "Спартак" не будет продлевать контракт с Олегом Знарком

ТАСС, 24 марта. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" принял решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды во главе с Олегом Знарком. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Знарку 58 лет, он возглавил "Спартак" в апреле 2019 года, подписав контракт на один сезон с возможностью продления еще на один год. В первом сезоне под его руководством клуб занял пятое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф, после которого турнир был досрочно завершен из-за пандемии, проиграл московскому "Динамо" в серии со счетом 2-4. В текущем сезоне красно-белые заняли восьмое место в регулярном чемпионате и проиграли в серии первого раунда плей-офф московскому ЦСКА со счетом 0-4.

На клубном уровне Знарок также возглавлял ХК МВД, выведя команду в финал Кубка Гагарина - 2010, московское "Динамо", с которым дважды стал победителем плей-офф (2012, 2013) и петербургский СКА, который привел к победе в турнире в 2017 году.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.