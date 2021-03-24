Бестемьянова надеется, что Трусова не сникнет после неудачи в короткой программе

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова надеется, что российская фигуристка Александра Трусова не сникнет после неудачного выступления в короткой программе на чемпионате мира. Об этом Бестемьянова рассказала ТАСС.

Лучшей в короткой программе на чемпионате мира стала Анна Щербакова, результат 16-летней россиянки составил 81,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (79,08), третьей стала Елизавета Туктамышева (78,86). Трусова набрала 64,82 балла и занимает 12-е место.

"Щербакова каталась очень красиво, поздравляю ее. Роскошный тройной аксель показала Лиза Туктамышева, все элементы очень хорошие, как и в целом программа. Красивая программа у Рики Кихиры, но два недокрута абсолютно честно поставили ее ниже Ани Щербаковой. И очень жаль Сашу Трусову, которая сорвала каскад, который прыгает с закрытыми глазами, надеюсь, она не сникнет в произвольной, будет катать ее как следует", - сказала Бестемьянова.

"Я не просчитывала, есть ли у Саши шанс на медаль, но все будет зависеть от того, как все будут кататься. Если она сделает свой максимум, а все, кто перед ней, нет, то шансы есть. Баллы очень плотные, сейчас нужно спокойно дождаться произвольной программы и болеть за наших", - добавила Бестемьянова.

Произвольную программу женщины представят в пятницу. Чемпионат мира завершится 28 марта.