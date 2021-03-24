{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по фигурному катанию

Бестемьянова надеется, что Трусова не сникнет после неудачи в короткой программе

Олимпийская чемпионка удивлена тем, что Трусова сорвала каскад, который "прыгает с закрытыми глазами"
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова надеется, что российская фигуристка Александра Трусова не сникнет после неудачного выступления в короткой программе на чемпионате мира. Об этом Бестемьянова рассказала ТАСС.

На эту тему
Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию
Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию

Лучшей в короткой программе на чемпионате мира стала Анна Щербакова, результат 16-летней россиянки составил 81,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (79,08), третьей стала Елизавета Туктамышева (78,86). Трусова набрала 64,82 балла и занимает 12-е место.

"Щербакова каталась очень красиво, поздравляю ее. Роскошный тройной аксель показала Лиза Туктамышева, все элементы очень хорошие, как и в целом программа. Красивая программа у Рики Кихиры, но два недокрута абсолютно честно поставили ее ниже Ани Щербаковой. И очень жаль Сашу Трусову, которая сорвала каскад, который прыгает с закрытыми глазами, надеюсь, она не сникнет в произвольной, будет катать ее как следует", - сказала Бестемьянова.

"Я не просчитывала, есть ли у Саши шанс на медаль, но все будет зависеть от того, как все будут кататься. Если она сделает свой максимум, а все, кто перед ней, нет, то шансы есть. Баллы очень плотные, сейчас нужно спокойно дождаться произвольной программы и болеть за наших", - добавила Бестемьянова.

Произвольную программу женщины представят в пятницу. Чемпионат мира завершится 28 марта.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катаниюБестемьянова, Наталья Филимоновна
Летние олимпийские виды спорта
В ватерпольной федерации переход Харькова назвали большой потерей для сборной России
Ранее ватерполист заявил о намерении сменить спортивное гражданство на хорватское
Читать полностью