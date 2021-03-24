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Чемпионат мира по фигурному катанию

Тарасова: Щербакова и Туктамышева порадовали своими программами на чемпионате мира

Щербакова лидирует после короткой программы, Туктамышева идет третьей
Татьяна Тарасова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила необыкновенное катание фигуристки Анны Щербаковой и характер Елизаветы Туктамышевой по итогам короткой программы чемпионата мира, стартовавшего в Стокгольме. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

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Анна Щербакова лидирует после исполнения короткой программы с 81,00 балла, второе место занимает японка Рика Кихира (79,08), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Александра Трусова не стала делать в короткой программе тройной аксель, который не удавался на тренировке перед стартом, допустила ошибку на каскаде и занимает 12-е место с 64,82 балла.

"Девочки не просто молодцы, а умницы, комсомолки. Аня чудесная, ею можно гордиться, она выглядит как прекрасная девушка, необыкновенная. Это не ребенок, это действительно девушка, взрослая девушка. И конечно, я уверена в них - в Этери и во всех, кто у Этери, они что-нибудь придумают, чтобы на следующий год выучить и вставить в ее программы", - сказала Тарасова.

"А Лиза - ее никто не брал, никто на нее не глядел, когда она пыталась пробиться на Кубке России, который проводился между двумя девочками, которые уже не катаются. А Лиза катается, на чемпионате мира катается. И сегодня она третья, поэтому надо радоваться, что у нас есть такая Лиза. Я радуюсь", - заключила собеседница ТАСС.

Произвольную программу женщины представят в пятницу. Чемпионат мира завершится 28 марта.

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Чемпионат мира по фигурному катаниюТарасова, Татьяна Анатольевна
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