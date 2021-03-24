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Готов к труду и обороне

Матыцин: комплекс ГТО должны воспринимать как возможность проверять уровень физподготовки

По словам министра спорта, существуют барьеры, которые препятствуют тому, чтобы комплекс стал по-настоящему народным
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Описание
Гендиректор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов и заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов
© Пресс-служба Минспорта РФ
Генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов
© Пресс-служба Минспорта РФ
Депутат Госдумы, посол ГТО Николай Валуев и министр спорта РФ Олег Матыцин
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Жители России должны воспринимать физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) как возможность регулярно тестировать свой уровень физической подготовки. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Рабочая встреча с руководителями физкультурно-спортивных организаций прошла в среду в Министерстве спорта России. Мероприятие было приурочено к семилетию со дня подписания указа президента РФ о возрождении комплекса ГТО. Участники обсудили с министром дальнейшее развитие комплекса в контексте стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.

"Сегодня семь лет с момента подписания документа, который возродил комплекс ГТО, это движение сейчас очень важно, популярность его растет. Есть ряд барьеров, которые препятствуют тому, чтобы этот комплекс стал по-настоящему народным. Чтобы каждый из жителей нашей страны воспринял этот комплекс как систему самооценки, возможность регулярно тестировать свой уровень физической подготовки, делать все необходимое, чтобы социализироваться, формировать здоровый образ жизни", - отметил Матыцин.

"Было уделено внимание нескольким аспектам, первый - информационный, нужно сформировать имидж комплекса ГТО как спортивного движения, интересного для всех, где каждый мог бы себя в нем увидеть, - добавил министр. - Важным является вопрос доступности площадок для выполнения нормативов, квалификация тренерских кадров. Задача министерства спорта - координировать эту работу, максимально интегрировать соревновательный элемент в выполнение нормативов, взаимодействовать с федерациями по видам спорта. Надеюсь, что сегодняшний диалог послужит развитию этой системы".

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ГТОМатыцин, Олег Васильевич
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