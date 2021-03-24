Матыцин: комплекс ГТО должны воспринимать как возможность проверять уровень физподготовки

Рабочая встреча с руководителями физкультурно-спортивных организаций прошла в среду в Министерстве спорта России. Мероприятие было приурочено к семилетию со дня подписания указа президента РФ о возрождении комплекса ГТО. Участники обсудили с министром дальнейшее развитие комплекса в контексте стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.

"Сегодня семь лет с момента подписания документа, который возродил комплекс ГТО, это движение сейчас очень важно, популярность его растет. Есть ряд барьеров, которые препятствуют тому, чтобы этот комплекс стал по-настоящему народным. Чтобы каждый из жителей нашей страны воспринял этот комплекс как систему самооценки, возможность регулярно тестировать свой уровень физической подготовки, делать все необходимое, чтобы социализироваться, формировать здоровый образ жизни", - отметил Матыцин.

"Было уделено внимание нескольким аспектам, первый - информационный, нужно сформировать имидж комплекса ГТО как спортивного движения, интересного для всех, где каждый мог бы себя в нем увидеть, - добавил министр. - Важным является вопрос доступности площадок для выполнения нормативов, квалификация тренерских кадров. Задача министерства спорта - координировать эту работу, максимально интегрировать соревновательный элемент в выполнение нормативов, взаимодействовать с федерациями по видам спорта. Надеюсь, что сегодняшний диалог послужит развитию этой системы".