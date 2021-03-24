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ЧМ-2022 по футболу

Футболисты сборной Турции обыграли нидерландцев в первом матче отбора к чемпионату мира

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу турецкой команды
Футболисты сборной Нидерландов Оуэн Вейндал и Турции Кенан Караман EPA-EFE/Murad Sezer
Описание
Футболисты сборной Нидерландов Оуэн Вейндал и Турции Кенан Караман
© EPA-EFE/Murad Sezer

ТАСС, 24 марта. Сборная Турции обыграла дома со счетом 4:2 команду Нидерландов в матче первого тура квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года. Встреча открыла отборочный турнир и прошла без зрителей в Стамбуле на стадионе "Ататюрк".

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В составе победителей хет-трик оформил Бурак Йылмаз (15, 34, с пенальти, 81-я минуты), еще один мяч на счету Хакана Чалханоглу (46). У гостей отличились Дэви Классен (75) и Люк Де Йонг (76). Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай не смог реализовать пенальти на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

Сборные Турции и Нидерландов представляют группу G, где также сыграют с командами Латвии, Норвегии, Черногории и Гибралтара.

Лучшая сборная от каждой из 10 групп напрямую выйдет на чемпионат мира. 10 команд, ставших в своих группах вторыми, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций сыграют в плей-офф, который будет разделен на три мини-турнира. Победители данных турниров выйдут в финальную часть мирового первенства.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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