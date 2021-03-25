Тарасова и Морозов сожалеют об упущенных баллах в короткой программе на чемпионате мира

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхенчхане спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов сожалеют о допущенной ошибке в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, и теперь постараются откататься в произвольной программе с удовольствием. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Действующие чемпионы России Тарасова и Морозов в короткой программе "Болеро" допустили ошибку в параллельном тройном тулупе, а также получили балл штрафа за то, что не уложились в положенное время. В итоге за свой прокат спортсмены, которые тренируются под руководством олимпийского чемпиона Максима Транькова, получили 71,46 балла.

"Сегодня у меня не удался тройной параллельный прыжок, во остальном элементы были сделаны, и хорошо. Но была грубая ошибка, мы потеряли много баллов, поэтому чувства не самые приятные. Завтра будет еще один день", - рассказала Тарасова.

"Будем стараться кататься в произвольной программе чисто, как умеем. Ожиданий и надежд возлагать не будем - будем кататься в удовольствие", - добавил Морозов.

Произвольную программу спортивные пары представят 26 марта.