Сборная Словении обыграла команду Хорватии в матче отбора чемпионата мира по футболу

ТАСС, 25 марта. Сборная Словении одержала победу над командой Хорватии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сборная России обыграла команду Мальты в матче отбора чемпионата мира 2022 года

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Единственный мяч на 15-й минуте забил Санди Ловрич. Сборные Словении и Хорватии выступают в группе H вместе с командами России, Кипра, Мальты и Словакии. В других матчах группы россияне обыграли команду Мальты (3:1), а сборные Кипра и Словакии сыграли вничью (0:0). В следующем туре пройдут матчи Россия - Словения, Словакия - Мальта и Хорватия - Кипр, встречи запланированы на 27 марта.

В группе A сборная Сербии обыграла команду Ирландии (3:2), а португальцы оказались сильнее азербайджанцев (1:0). 27 марта пройдут матчи Сербия - Португалия и Ирландия - Люксембург.

Оба матча группы D завершились вничью - сборная Финляндии разошлась миром с командой Боснии и Герцеговины (2:2), а французы - с украинцами (1:1). В следующем туре 28 марта сборная Украины примет команду Финляндии, а сборная Казахстана - команду Франции.

В группе E сборная Чехии разгромила команду Эстонии (6:2), сборная Бельгии победила команду Уэльса (3:1). 27 марта чехи встретятся с бельгийцами, а белорусы - с эстонцами.

В группе G сборная Норвегии добилась крупной победы над командой Гибралтара (3:0), сборная Турции переиграла команду Нидерландов (4:2), а черногорцы - латвийцев (2:1). 27 марта состоятся матчи Норвегия - Турция, Черногория - Гибралтар и Нидерланды - Латвия.