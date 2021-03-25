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ЧМ-2022 по футболу

Защитник сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы в матче с мальтийцами

В среду сборная России обыграла команду Мальты со счетом 3:1, Фернандес стал автором второго гола
Марио Фернандес AP Photo/Dmitri Lovetsky
Описание
Марио Фернандес
© AP Photo/Dmitri Lovetsky

ТАСС, 25 марта. Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес избежал серьезной травмы в матче отборочного турнира к чемпионату мира с мальтийцами. Об этом на пресс-конференции после игры заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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В среду сборная России обыграла команду Мальты со счетом 3:1. Фернандес стал автором второго гола. В конце встречи защитник прихрамывал.

"Во время игры бывают ушибы. Насколько я знаю, у Марио все нормально. У нас есть два дня, чтобы понять, насколько он готов", - сказал Черчесов.

В следующем матче сборная России примет команду Словении. Встреча пройдет 27 марта в Сочи.

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