Защитник сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы в матче с мальтийцами

ТАСС, 25 марта. Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес избежал серьезной травмы в матче отборочного турнира к чемпионату мира с мальтийцами. Об этом на пресс-конференции после игры заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России обыграла команду Мальты в матче отбора чемпионата мира 2022 года

В среду сборная России обыграла команду Мальты со счетом 3:1. Фернандес стал автором второго гола. В конце встречи защитник прихрамывал.

"Во время игры бывают ушибы. Насколько я знаю, у Марио все нормально. У нас есть два дня, чтобы понять, насколько он готов", - сказал Черчесов.

В следующем матче сборная России примет команду Словении. Встреча пройдет 27 марта в Сочи.