Kyodo: на эстафете олимпийского огня в Японии погас факел, его повторно зажгли

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Факел олимпийского огня погас в ходе эстафеты, которая в настоящий момент проходит на территории японской префектуры Фукусима. Как сообщило в четверг агентство Kyodo , факел был немедленно вновь зажжен от лампады, после чего забег продолжился.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта с территории футбольного тренировочного центра J-Village ("Джей-вилладж") в Фукусиме. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения нового коронавируса. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим. Кроме того, контролируется и зажжение каждого нового факела. После этого предыдущего бегуна просят отойти в сторону, координирующий работник оргкомитета получает от окружающих коллег информацию о текущей ситуации, и лишь затем следующему факелоносцу позволяют продолжить забег.

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.