Фигуристы Бойкова и Козловский заявили, что их воодушевило присутствие зрителей на ЧМ

ТАСС, 25 марта. Действующих чемпионом Европы в парном катании фигуристов Александру Бойкову и Дмитрия Козловского воодушевило присутствие зрителей на трибунах во время короткой программы на чемпионате мира в Швеции. Комментарий россиян приводит Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Российская пара набрала 80,16 балла и лидирует после короткой программы. На втором месте расположились китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (77,62), третьими стали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (75,79).

"Гораздо больше нравится кататься с публикой. Нам повезло, что мы выступали в вечернее время и на трибунах присутствовали тренеры и спортсмены", - сказала Бойкова.

"Все равно чувствуется энергетика наших болельщиков, которые сидят дома и наблюдают за нашим прокатом", - добавил Козловский.

Произвольную программу пары представят в четверг. Чемпионат мира завершится 28 марта.