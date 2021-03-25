Фигуристы Бойкова и Козловский заявили, что рады выступлению под музыку к фильму Миядзаки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Действующие чемпионы Европы в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский довольны сменой музыки к своей короткой программе на композицию к мультипликационному фильму японца Хаяо Миядзаки "Ходячий замок", поскольку черпают из нее энергетику культового произведения. Об этом фигуристы рассказали журналистам после своего проката на чемпионате мира в Стокгольме.

Бойкова и Козловский справились со всеми элементами своей программы - параллельным тройным сальховов, тройной подкруткой и поддержкой, сделав все элементы на четвертый уровень. В результате за программу, которую ученикам Тамары Москвиной и Артура Минчука помогал ставить Александр Жулин, фигуристы получили 80,16 балла и лидируют перед произвольной программой. На прошедшем в Челябинске чемпионате России фигуристы выступали под композицию из кинофильма "Звезда пленительного счастья" (художественный фильм Владимира Мотыля - прим. ТАСС), но к чемпионату мира в Швеции они сменили ее на Merry Go Round of Life композитора Дзё Хисаиси.

"Эта композиция культовая, сто процентов, - сказал Козловский. - Мультфильмы Миядзаки входят в категорию искусства, и музыка из этого произведения - часть всей этой картины. Эта энергетика, культовость передается и нам, когда мы катаем нашу программу".

"Ощущения хорошие, довольны, что наконец то получилось показать нашу работу, проделанную на протяжении всего года, - отметила Бойкова. - [Отсутствие зрителей] не должно влиять, мы должны делать нашу работу вне зависимости от ситуации". По словам Козловского, спортсмены чувствуют присутствие зрителей "благодаря сильному видео-ресурсу".

Победители в соревнованиях спортивных пар определятся на чемпионате мира 25 марта. В этот же день в борьбу на турнире вступят представители мужского одиночного катания.

"Хотим быть неоднообразными"

Козловский заявил, что пара старается исполнять разные по стилю программы. "Мы не хотели бы, чтобы нам приписывали единый стиль, мы работаем в разных направлениях - у нас была "Цыганочка" - "Очи черные" , "My way", "Щелкунчик", все это абсолютно разные программы, мы хотим быть разными и неоднообразными. Взяв эту музыку, мы хотели почувствовать дополнительный приток позитивных эмоций в наших программах, вдохнуть дополнительную энергетику к той чудесной программе, которая ну нас была".

Бойкова рассказала, что новую музыку для выступления ей подсказали фанаты. "Я увидела ее в инстаграме в нашей фан-группе и предложила тренерам. Решили - возможно, стоит ее попробовать".

"Хочу, чтобы наши болельщики понимали - своими усилиями вы помогаете рождать уникальные идеи", - добавил Козловский.