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Бокс

Боксер Гассиев в ближайшее время подпишет новый контракт с промоутером

Россиянин 31 октября прошлого года нокаутировал албанца Нури Сефери, вернувшись на ринг после более чем двухлетнего перерыва

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев в ближайшее время подпишет новый контракт с промоутером. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"Мурат Гассиев находится в финальной стадии переговоров со своими промоутерами по заключению контракта, скоро объявят информацию по поводу следующего боя. Федерация бокса России готова оказать поддержку, мы очень заинтересованы, чтобы бой состоялся в России", - сказал Щекутьев.

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Гассиев 31 октября прошлого года нокаутировал албанца Нури Сефери, вернувшись на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Всего на счету 27-летнего россиянина 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение. Бой прошел в супертяжелом весе.

В 2016 году Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Затем россиянин проиграл украинцу Александру Усику и расстался с двумя титулами чемпиона мира.

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