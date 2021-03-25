Боксер Гассиев в ближайшее время подпишет новый контракт с промоутером

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев в ближайшее время подпишет новый контракт с промоутером. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"Мурат Гассиев находится в финальной стадии переговоров со своими промоутерами по заключению контракта, скоро объявят информацию по поводу следующего боя. Федерация бокса России готова оказать поддержку, мы очень заинтересованы, чтобы бой состоялся в России", - сказал Щекутьев.