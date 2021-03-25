Боксер Гассиев в ближайшее время подпишет новый контракт с промоутером

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев в ближайшее время подпишет новый контракт с промоутером. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.
"Мурат Гассиев находится в финальной стадии переговоров со своими промоутерами по заключению контракта, скоро объявят информацию по поводу следующего боя. Федерация бокса России готова оказать поддержку, мы очень заинтересованы, чтобы бой состоялся в России", - сказал Щекутьев.
Гассиев 31 октября прошлого года нокаутировал албанца Нури Сефери, вернувшись на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Всего на счету 27-летнего россиянина 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение. Бой прошел в супертяжелом весе.
В 2016 году Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Затем россиянин проиграл украинцу Александру Усику и расстался с двумя титулами чемпиона мира.