Смирнов назвал высокими шансы музыки Чайковского заменить гимн России на Олимпиаде

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Почетный президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов считает, что концерт №1 для фортепиано с оркестром Чайковского вполне может быть утвержден в качестве замены гимна России во время церемонии награждения спортсменов на Олимпиаде. Таким мнением он поделился с ТАСС.

В четверг президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил журналистам, что ОКР направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать произведение Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов.