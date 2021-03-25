Смирнов назвал высокими шансы музыки Чайковского заменить гимн России на Олимпиаде

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Почетный президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов считает, что концерт №1 для фортепиано с оркестром Чайковского вполне может быть утвержден в качестве замены гимна России во время церемонии награждения спортсменов на Олимпиаде. Таким мнением он поделился с ТАСС.
В четверг президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил журналистам, что ОКР направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать произведение Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов.
"Первый фортепианный концерт Чайковского всеми узнается, если он не пройдет, то я уже не понимаю, что нужно. Думаю, что все должно быть нормально, - сказал Смирнов. - В принципе, это узнаваемая мелодия - на всех конкурсах Чайковского обязательно исполняют первый фортепианный концерт, еще со времен Ван Клиберна".
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) решил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.