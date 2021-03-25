Россияне будут выступать на чемпионатах мира по керлингу под флагом национальной федерации

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

ТАСС, 25 марта. Сборные России по керлингу будут выступать на чемпионатах мира под флагом Федерации керлинга России (ФКР). Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

"Команды, прошедшие квалификацию на чемпионат мира, будут называться "Команда Федерации керлинга России" или сокращенно RCF (Russian Curling Federation - прим. ТАСС) во всех официальных отчетах и сообщениях. На чемпионатах мира флаг России выставляться не будет. Вместо этого будет использован логотип Федерации керлинга России либо без текста, либо с использованием аббревиатуры RCF", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на форму спортсменов не будет нанесен российский флаг или надпись "Россия". Их заменит логотип ФКР и аббревиатура RCF. В случае победы россиян не будет использоваться национальный гимн. Мелодия, которая его заменит, еще не определена.

Мужской чемпионат мира состоится 2-11 апреля, женский - с 30 апреля по 9 мая. Оба турнира пройдут в Канаде.