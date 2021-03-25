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Зимние олимпийские виды спорта

Россияне будут выступать на чемпионатах мира по керлингу под флагом национальной федерации

Отмечается, что на форму спортсменов не будет нанесен российский флаг или надпись "Россия"

ТАСС, 25 марта. Сборные России по керлингу будут выступать на чемпионатах мира под флагом Федерации керлинга России (ФКР). Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

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"Команды, прошедшие квалификацию на чемпионат мира, будут называться "Команда Федерации керлинга России" или сокращенно RCF (Russian Curling Federation - прим. ТАСС) во всех официальных отчетах и сообщениях. На чемпионатах мира флаг России выставляться не будет. Вместо этого будет использован логотип Федерации керлинга России либо без текста, либо с использованием аббревиатуры RCF", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на форму спортсменов не будет нанесен российский флаг или надпись "Россия". Их заменит логотип ФКР и аббревиатура RCF. В случае победы россиян не будет использоваться национальный гимн. Мелодия, которая его заменит, еще не определена.

Мужской чемпионат мира состоится 2-11 апреля, женский - с 30 апреля по 9 мая. Оба турнира пройдут в Канаде.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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