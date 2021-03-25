Мазепин заявил, что для него важно опередить Мика Шумахера по итогам сезона "Формулы-1"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин отметил важность победы над напарником немцем Миком Шумахером по итогам сезона 2021 года. Об этом он рассказал на онлайн-конференции.

Новый сезон "Формулы-1" стартует в пятницу в Бахрейне. Для Мазепина и Шумахера предстоящий чемпионат станет дебютным в "королевских гонках".

"Безусловно, важно постараться показать результаты, которые поставят меня выше напарника по команде, - сказал Мазепин. - Для меня не имеет никакого значения, кто рядом со мной. Когда ты попадаешь в "Формулу-1", то важно, чтобы тебя заметили".

"Мик - один из лучших молодых гонщиков. И для меня стало сюрпризом, что он оказался в "Хаасе", - сказал Мазепин. - Таких пилотов мало, он не дает тебе расслабиться, нашей команде это и надо - два гонщика, голодных до побед. В 2022 году результаты команды улучшатся".

Мазепин отметил, что следил за выступлениями отца напарника по команде Михаэля Шумахера. "В 7 лет отец подарил мне первый шлем, это была реплика шлема Михаэля Шумахера, - рассказал российский гонщик. - Я всегда следил за его выступлениями, он был на порядок выше соперников, именно к этому я всегда и стремился. Хотел бы, чтобы у меня была такая же успешная карьера".

В прошлом сезоне Шумахер стал чемпионом "Формулы-2", Мазепин по итогам чемпионата занял пятое место.