WADA одобрило перенос чемпионата мира по самбо из Москвы в Ташкент

ТАСС, 25 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с одобрением переноса чемпионата мира по самбо, который запланирован на осень 2021 года, из Москвы в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Чемпионат мира по самбо 2021 года перенесли из Москвы в Ташкент

О переносе мирового первенства стало известно в среду. Ранее Всероссийская федерация самбо обратилась в Международную федерацию самбо (FIAS) и в мэрию Москвы с просьбой перенести турнир на 2025 год.

"WADA одобряет решение Международной федерации самбо перенести чемпионат мира 2021 года, который должен был состояться в Москве", - сказано в сообщении.

Чемпионат мира в Ташкенте пройдет с 11 по 15 ноября.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате решения Россия лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их на два года.