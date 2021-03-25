Прыгуна с трамплина Танде ввели в искусственную кому после падения на этапе Кубка мира

ТАСС, 25 марта. Норвежец Даниэль-Андре Танде введен в искусственную кому после неудачного приземления на разминке на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Об этом сообщает издание Nettavisen .

Норвежский прыгун с трамплина Танде потерял сознание после падения на этапе Кубка мира

В четверг во время разминки Танде потерял равновесие в полете и неудачно приземлился. Он покинул зону приземления на носилках. Его без сознания переправили в больницу на вертолете.

Отмечается, что спортсмен получил перелом ключицы. Его состояние оценивается как стабильное, но он будет пребывать в искусственной коме как минимум до пятницы.

На счету 27-летнего норвежца золотая медаль Олимпийских игр 2018 года и серебряная награда чемпионата мира - 2017.