Тренер молодежной сборной России Галактионов прокомментировал победу над исландцами

ТАСС, 25 марта. Тренеры молодежной сборной России по футболу настраивали команду на быстрый гол в дебютном матче группового этапа чемпионата Европы с исландцами. Об этом рассказал главный тренер сборной России Михаил Галактионов в эфире "Матч ТВ".

В четверг россияне со счетом 4:1 разгромили команду Исландии в первом матче молодежного чемпионата Европы. Встреча прошла в венгерском Дьёре. Автором одного из забитых мячей стал 17-летний полузащитник московского "Динамо" Захарян.

"Было определенное волнение. Оно улетучилось, мы настраивали команду на быстрый гол, надо было завладеть инициативой. Говорили ребятам про активное фланговое давление. Захарян нас убедил, его команда приняла хорошо, и он заслужил место в составе", - сказал Галактионов.

В следующей игре подопечные Галактионова 28 марта встретятся с французами.