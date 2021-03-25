Ватутин: ЦСКА было важно прервать серию домашних поражений в Евролиге

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА было важно одержать победу в Евролиге на домашней площадке, где они не выигрывали с 13 января. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

ЦСКА в четверг в Москве обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 87:72 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы до этого не выигрывали дома на протяжении четырех матчей.

"Последнюю победу в "Мегаспорте" мы одержали 13 января, и в этом смысле приятно снова победить на домашней арене. Качество игры обсуждать нет смысла, ситуация такова, что результат сейчас намного важнее, - сказал Ватутин. - Впереди две сложные игры: в субботу с УНИКСом в Единой лиге и во вторник совершенно особенный матч с "Зенитом" на выезде. Мы должны быть предельно сконцентрированы, потому что для питерцев с учетом борьбы за плей-оф эта встреча - матч жизни. Постараемся быть готовыми и показать командный баскетбол".

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 20 побед при 10 поражениях. "Црвена Звезда" идет 17-й, имея в активе 9 побед в 31 матче.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 30 марта в гостях против санкт-петербургского "Зенита".