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Баскетбольные еврокубки

Ватутин: ЦСКА было важно прервать серию домашних поражений в Евролиге

Армейский клуб в четверг победил "Црвену Звезду", до этого ЦСКА не выигрывал в Москве на протяжении четырех матчей
Президент ЦСКА Андрей Ватутин Антон Новодережкин/ТАСС
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА было важно одержать победу в Евролиге на домашней площадке, где они не выигрывали с 13 января. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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ЦСКА в четверг в Москве обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 87:72 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы до этого не выигрывали дома на протяжении четырех матчей.

"Последнюю победу в "Мегаспорте" мы одержали 13 января, и в этом смысле приятно снова победить на домашней арене. Качество игры обсуждать нет смысла, ситуация такова, что результат сейчас намного важнее, - сказал Ватутин. - Впереди две сложные игры: в субботу с УНИКСом в Единой лиге и во вторник совершенно особенный матч с "Зенитом" на выезде. Мы должны быть предельно сконцентрированы, потому что для питерцев с учетом борьбы за плей-оф эта встреча - матч жизни. Постараемся быть готовыми и показать командный баскетбол".

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 20 побед при 10 поражениях. "Црвена Звезда" идет 17-й, имея в активе 9 побед в 31 матче.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 30 марта в гостях против санкт-петербургского "Зенита".

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