Медведев рассказал, что не чувствует давления после подъема на второе место в рейтинге ATP

Россиянин поднялся на вторую строчку рейтинга ATP на прошлой неделе, он стал первым с июля 2005 года теннисистом в топ-2, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея. В пятницу россиянин проведет первый матч в качестве второй ракетки мира против представителя Тайваня Лу Яньсюня во втором круге турнира в Майами.

ТАСС, 26 марта. Россиянин Даниил Медведев не испытывает давления после подъема на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом спортсмен рассказал порталу We Love Tennis .

"Я наслаждаюсь моментом. Я не чувствую давления, кроме того давления, при котором мне нравится выигрывать матчи, - сказал Медведев. - Я хочу побеждать в каждом турнире, в котором играю. У меня это было с юных лет, это давление всегда остается со мной".

"Я не чувствую давления извне, потому что знаю, что делать. Я знаю, что, если буду хорошо играть, то у меня есть шанс выиграть турнир. Это самое главное", - добавил спортсмен.

Медведев стал вторым россиянином в топ-2 мирового рейтинга после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Последний раз теннисист из России был второй ракеткой мира в сентябре 2002 года (Сафин).

Медведеву 25 лет, в 2021 году он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. Россиянин во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году он уступил Надалю. В марте спортсмен стал победителем турнира в Марселе, в общей сложности на его счету десять титулов на турнирах ATP.