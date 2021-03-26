Матыцин: создание в регионах спортинфраструктуры должно способствовать подготовке кадров

ПЕРМЬ, 26 марта. /ТАСС/. Создание спортивной инфраструктуры в регионах должно способствовать подготовке квалифицированных кадров. Такое мнение в пятницу журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Пермский край.

Матыцин надеется, что FISU продолжит эффективно работать после его временного ухода

"У Пермского края большие перспективы с точки зрения подготовки кадров, - сказал Матыцин. - Необходимо рассматривать два аспекта при совершенстве инфраструктуры, это аспект, связанный с комплексами, каким является трамплинный комплекс (в городе Чайковский - прим. ТАСС) для подготовки сборных команд, спортивного резерва, проведения крупных соревнований. Очень важно создавать и доступную инфраструктуру, легковозводимые спортивные сооружения, они очень важны для людей. Каждому из объектов нужны кадры - инструкторы, квалифицированные тренеры".

"Если такая инфраструктура будет создана, то это создаст комфортные условия и будет способствовать стабильной экономической ситуации, социальному развитию региона", - добавил министр.

Матыцин подчеркнул, что повышение квалификации и переподготовка кадров должны проводиться в соответствии с новыми тенденциями развития того или иного спортивного направления.