В федерации фристайла высоко оценили уровень проведения первенства мира в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Первенство мира среди юниоров по фристайлу и сноуборду, которое проходит в Красноярске, получило высокие оценки. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Еще два дня соревнований осталось, но промежуточные итоги мы считаем очень позитивными. Высокие отзывы от международной федерации, спортсменов, тренеров. Нам важны отзывы не только от иностранных спортсменов и тренеров, но и от наших. Отзывы только положительные, никаких отрицательных отзывов ни по логистике, ни по питанию, ни по проживанию, ни по спортивной части и судейству мы не слышали", - сказал Курашов.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.