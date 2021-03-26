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Зимние олимпийские виды спорта

В федерации фристайла высоко оценили уровень проведения первенства мира в Красноярске

Чемпионат мира среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Первенство мира среди юниоров по фристайлу и сноуборду, которое проходит в Красноярске, получило высокие оценки. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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"Еще два дня соревнований осталось, но промежуточные итоги мы считаем очень позитивными. Высокие отзывы от международной федерации, спортсменов, тренеров. Нам важны отзывы не только от иностранных спортсменов и тренеров, но и от наших. Отзывы только положительные, никаких отрицательных отзывов ни по логистике, ни по питанию, ни по проживанию, ни по спортивной части и судейству мы не слышали", - сказал Курашов.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.

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