Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с командой Словении

ТАСС, 26 марта. Матч сборной России по футболу с командой Словении в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года будет отличаться по скоростям по сравнению с предыдущей игрой против мальтийцев. Об этом заявил капитан национальной команды Артем Дзюба, комментарий которого приводит пресс-служба сборной России.

Ионов не тренируется в общей группе сборной России по футболу в Сочи

Сборная России 24 марта обыграла команду Мальты со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира.

"Команду Мальты нужно забыть, главное набрать три очка, - сказал Дзюба. - Важно, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с [Алексеем] Ионовым все в порядке, [Магомед] Оздоев подойдет к матчу. Со сборной Словении будет совсем другой рисунок, другой ритм и другие скорости".

Матч второго тура отборочного турнира между командами России и Словении состоится 27 марта в Сочи. Встреча начнется в 17:00 мск.