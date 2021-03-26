В фэнтези-игре на сайте "Формулы-1" российские участники представлены без флага

ТАСС, 26 марта. Российские участники в фэнтези-игре на официальном сайте чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" представлены без флага.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В фэнтези-игре болельщики должны собрать команду из пяти гонщиков и одного конструктора на каждую гонку. Команда получает очки за позиции в гонке, отыгранные места и быстрейшие круги.

В сезоне 2021 года россиянин Никита Мазепин выступает за "Хаас", Даниил Квят будет резервным пилотом команды "Альпин".

Первый этап "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.