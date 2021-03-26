Без флага в протоколах, но с триколором на болиде. Мазепин начинает карьеру в "Формуле-1"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Очередной, 72-й по счету сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу в Сахире. Предстоящий сезон станет последним при действующем техническом регламенте, с 2022 года в правила будут внесены существенные изменения, которые могут повлиять на расстановку сил в чемпионате. Новый регламент первоначально планировалось ввести с 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение отсрочить его внедрение еще на год. В связи с этим многие команды уже сейчас сконцентрировали все силы на постройке болида 2022 года, пожертвовав обновлением машин предстоящего сезона. Поэтому расстановка сил в чемпионате 2021 года не должна сильно измениться.

Фаворитом вновь должен стать "Мерседес", который побеждает в личном и командном зачетах на протяжении последних семи лет. Большую часть межсезонья руководство германского коллектива посвятило переговорам с главной звездой команды и "королевских гонок" в целом Льюисом Хэмилтоном. Британец, который в прошлом сезоне побил рекорд немца Михаэля Шумахера по победам и сравнялся с ним по количеству чемпионских титулов (по семь), почти два месяца находился в статусе безработного. Стороны долгое время обсуждали срок и сумму нового контракта, в итоге придя к годичному соглашению, по которому Хэмилтон, по информации различных СМИ, заработает более $50 млн. И если переговоры с семикратным чемпионом мира завершились успешно, то вот с подготовкой болида к сезону, видимо, возникли сложности. На предсезонных тестах Хэмилтон и его партнер по команде финн Валттери Боттас не блистали - по итогам трех дней заездов гонщики "Мерседеса" в сводной таблице результатов расположились на пятом и девятом местах с отставанием от лучшего времени более секунды. Таких слабых результатов на предсезонных тестов германская команда не показывала с 2014 года, когда чемпионат перешел на турбомоторы. Плюс ко всему, команда испытывала проблемы с надежностью мотора "Мерседес", которые также возникали и у других коллективов с этим двигателем - "Макларена" и "Астон Мартин".

На фоне сложностей "Мерседеса" пальму первенства на тестах захватил лидер команды "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен. Его напарником в нынешнем сезоне будет мексиканец Серхио Перес - один из стабильно сильных пилотов последних лет. Предыдущими партнерами нидерландца по команде были француз Пьер Гасли и Александер Албон из Таиланда, которые вчистую проигрывали ему конкуренцию и особо не мотивировали его становиться лучше. В лице Переса Ферстаппен получил конкурентоспособного напарника, которому по силам оказывать на него прессинг, и как нидерландец справится с ним - одна из интриг предстоящего сезона. Для болельщиков "Феррари" главная интрига заключается в том, вернется ли команда на свой привычно высокий уровень. Прошлый сезон для итальянского коллектива получился катастрофичным - команда показала худший для себя результат с 1980 года, заняв шестое место в Кубке конструкторов. В предстоящем сезоне "Феррари" будут представлять монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс - младший, который заменил четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля. Сайнс по итогам трех дней тестов показал третий результат, тогда как Леклер стал 13-м. По мнению монегаска, команда вряд ли будет бороться за чемпионство в 2021 году. Мазепин против Шумахера Что до российских болельщиков, то в центре их внимания будет новое имя. Даниил Квят, выступавший на протяжении шести сезонов в системе "Ред Булл", вновь покинул чемпионат и переквалифицировался в резервного пилота. И если в прошлый раз он выполнял примерно эту же функцию в "Феррари" (Квят был пилотом по развитию команды в 2018 году), то в 2021 году уфимец будет резервным в "Альпин" (прежнее название - "Рено"). Шансы россиянина на возвращение в основной пелотон крайне малы, однако он не теряет надежды и цепляется за каждый возможный шанс.

Описание Никита Мазепин и Мик Шумахер © Dan Istitene/AP

В его отсутствие внимание российских болельщиков будет приковано к 22-летнему Никите Мазепину, который станет четвертым представителем страны в "королевских гонках" (также в "Формуле-1" выступали Виталий Петров и Сергей Сироткин). В прошлом сезоне россиянин довольно ярко проявил себя в "Формуле-2", одержав две победы и став по итогам чемпионата пятым, выступая за не самую сильную команду. Оставаться еще на один год в младшей "формуле" не имело смысла, поэтому он при финансовой поддержке отца Дмитрия Мазепина, который является основным владельцем компании "Уралкалий", стал искать варианты в "королевских гонках". Мазепин-старший ранее уже пытался приобрести команду "Формулы-1" "Форс Индия" (нынешнее название - "Астон Мартин"), однако проиграл эту борьбу консорциуму во главе с миллиардером Лоуренсом Строллом; сейчас же ему удалось договориться о партнерстве с "Хаасом" - "Уралкалий" стал титульным спонсором команды, а Мазепин-младший - одним из пилотов. О контракте с Мазепиным было объявлено 1 декабря, а спустя буквально несколько дней россиянин оказался в центре скандала: в "Инстаграме" гонщика появилось видео, где он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, находящейся на заднем. Позднее видео было удалено, однако интернет все помнит. Данный инцидент вызвал негативную реакцию у общественности, а руководство команды и "Формулы-1" осудили действия гонщика. "Хаас" провел внутренне расследование и не стал расторгать контракт с россиянином, о чем просили разгневанные фанаты, запустившие специальный хештег в соцсетях; Мазепин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала и теперь гонщику придется справляться с огромным прессингом.

Physically and mentally prepared for his first F1 season.



Check out @nikita_mazepin's pre-season chat ⤵️#HaasF1 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 25, 2021

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) Мазепин на этапах чемпионата мира будет выступать без российского флага и национального гимна. Это касается официальных протоколов и церемоний. Но санкции никак не помешали американской команде раскрасить свои болиды в цвета российского триколора. Данная ливрея вызвала вопросы, однако Международная автомобильная федерация утвердила ее, а WADA после изучения не стало предпринимать никаких действий. По словам руководителя "Хааса" Гюнтера Штайнера, эта раскраска была придумана еще до вынесения вердикта Спортивного арбитражного суда по российскому спорту. Подогревает интерес к "Хаасу" и имя напарника Мазепина - им будет сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер. Если россиянин получил место в команде во многом благодаря спонсорской поддержке, то немец попал в "Хаас" за счет результатов (в прошлом сезоне он стал чемпионом "Формулы-2"), фамилии и членства в академии "Феррари". Американская команда, как и "Альфа Ромео", сотрудничает с итальянским коллективом, который поставляет ей свои двигатели. Благодаря этому партнерству "Феррари" может использовать "Хаас" и "Альфа Ромео" как плацдарм для своих молодых талантов. Для частного американского коллектива присутствие в составе Шумахера поможет привлечь новых спонсоров, что поможет в развитии болида.

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В предстоящем же сезоне "Хаас" будет одним из главных аутсайдеров - еще до предсезонных тестов руководство заявило, что не будет развивать машину 2021 года и сосредоточит все силы на постройке болида к сезону-2022. На тренировочных заездах в Бахрейне Мазепин и Шумахер по чистой скорости уступали почти всем более секунды. Поэтому в предстоящем сезоне дебютанты "королевских гонок" будут бороться по большей части друг с другом и потратят этот год на обучение и набор опыта. Возвращение Алонсо Во втором эшелоне ожидается интересная и ожесточенная борьба. Уровень сразу нескольких коллективов примерно одинаковый - если "Феррари" не удастся вернуться в группу лидеров, то за третье место в Кубке конструкторов будут соперничать пять команд. В прошлом году сильнейшим из этого противостояния вышел "Макларен", который вырвал третье место у "Рейсинг Пойнт" (нынешнее название - "Астон Мартин") в последней гонке сезона. Партнером британца Ландо Норриса по "Макларену" будет австралиец Даниэль Риккьярдо, который заменил ушедшего в "Феррари" Сайнса.

In #F1Testing, we test... everything!

396 laps completed over three days, equivalent to 2,143km.



The #CountdownToBahrain continues... pic.twitter.com/pW6xCtwTDF — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 18, 2021

Место австралийца в "Альпин" занял двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, который вернулся в чемпионат спустя два года. В этот промежуток времени Алонсо успел по разу выиграть чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и марафон "24 часа Ле-Мана" (второй раз в карьере), дважды безуспешно пробовал покорить гонку Indy 500, победы в которой ему не хватает для завоевания "Тройной короны автоспорта", а также поучаствовал в ралли-марафоне "Дакар" (13-е место). Вдоволь накатавшись в других сериях, Алонсо решил вернуться в чемпионат, где сделал себе имя. Партнером испанца по команде будет француз Эстебан Окон. Напарником канадца Лэнса Стролла по "Астон Мартин" будет Феттель, который занял место ушедшего в "Ред Булл" Переса. После объявления об уходе из "Феррари" многие ждали, что четырехкратный чемпион мира заявит о завершении карьеры, однако 33-летний немец решил задержаться в "Формуле-1" и попробовать вновь показать себя с лучшей стороны. Для 22-летнего Стролла, который является сыном владельца "Астон Мартин", присутствие в команде столь опытного пилота пойдет только на пользу.

Темной лошадкой в этой борьбе будет "Альфа Таури". Прошлый сезон получился для команды одним из лучших за последние несколько лет - француз Пьер Гасли принес коллективу вторую победу в истории, да и в целом провел сильный год, чем заслужил в свой адрес много хвалебных слов. Однако даже такой удачный сезон не убедил руководство "Ред Булл" дать французу второй шанс в основной команде и он продолжит выступать за дочерний коллектив австрийского концерна. Место Квята в команде было отдано японцу Юки Цуноде, который стал третьим по итогам прошлого сезона "Формулы-2". 20-летний гонщик уже успел проявить себя, показав второе время в сводной таблице трех дней предсезонных тестов. Группу аутсайдеров возглавит "Альфа Ромео", состав команды не изменился - чемпион мира 2007 года финн Кими Райкконен, для которого предстоящий сезон станет 19-м в карьере, и итальянец Антонио Джовинацци. Результаты тестов показали, что команде удалось прибавить в скорости по сравнению с прошлым сезоном, но бороться за очки ей будет по-прежнему сложно. Как и "Уильямсу", в составе которого продолжат выступать британец Джордж Расселл и канадец Николас Латифи. Вместе с "Хаасом" эти команды будут вести спор за звание лучшей среди худших. Спринтерские гонки и календарь В новом сезоне руководство "Формулы-1" планирует провести эксперимент, в рамках которого на трех этапах вместо субботней квалификации будет проведена спринтерская гонка. На таких этапах в пятницу предлагается провести квалификацию, которая определит стартовые позиции пилотов в субботней 30-минутной спринтерской гонке, результат этого заезда сформирует решетку на воскресный Гран-при. По итогам спринтерской гонки первая тройка гонщиков получит очки: три очка за первое место, два - за второе и одно - за третье. Первую такую гонку планируется провести на Гран-при Великобритании, однако официального релиза по этому вопросу до сих пор не было, не исключено, что команды и руководство "Формулы-1" откажутся от этой идеи.

Календарь сезона включает в себя рекордные 23 этапа, которые предполагалось провести еще в прошлом году, но в эти планы вмешалась пандемия и в итоге было организовано 17 гонок. В списке не значится Гран-при Вьетнама, который должен был дебютировать в чемпионате в 2020 году, но был отменен из-за коронавируса. В этот раз этап не вошел в календарь из-за коррупционного скандала с участием должностного лица, ответственного за трассу в Ханое. Из-за пандемии "Формула-1" в 2021 году не приедет в Китай. Их места в календаре заняли этапы в португальском Портимане и итальянской Имоле, которые пришли на выручку "Формуле-1" в прошлом сезоне. Дебютирует в чемпионате этап в Саудовской Аравии, который пройдет на городской трассе в Джидде при искусственном освещении. Также "королевские гонки" впервые за долгое время приедут в Нидерланды, этап в которых был отменен в 2020 году из-за коронавируса. Гран-при России в Сочи состоится с 24 по 26 сентября, санкции WADA повлияют на организационную и церемониальную части этапа, однако они не затронут его название. Решении о присутствии зрителей на трибунах будут принимать организаторы каждого этапа, так, например, уже известно, что Гран-при Азербайджана (4-6 июня) пройдет без болельщиков.

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