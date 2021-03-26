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Чемпионат мира по фигурному катанию

Матыцин: российская школа продолжает устанавливать стандарты мирового фигурного катания

В четверг Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на чемпионате мира в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими
Министр спорта России Олег Матыцин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Российская школа продолжает устанавливать стандарты фигурного катания на мировом уровне. Такое мнение журналистам в пятницу выразил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме.

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В четверг Мишина и Галлямов заняли первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Очень рад, очень горжусь, что отечественная школа фигурного катания продолжает радовать нас, продолжает создавать стандарты в мировом фигурном катании. Видим, конечно же, перспективы уже на олимпийский год, поздравляю и желаю дальнейших успехов", - сказал Матыцин, который в пятницу находится с рабочей поездкой в Удмуртии.

Он отметил, что выступление спортсменов оценили профессиональные судьи и миллионы болельщиков, которые наблюдали за соревнованиями по телевизору. "К сожалению, мы тоже понимаем, ввиду определенных обстоятельств, болельщиков на трибунах совсем-совсем немного", - сказал министр.

Мишина и Галлямов впервые выступали на чемпионате мира. Они являются бронзовыми призерами финала Гран-при, чемпионами мира среди юниоров. Российские пары не выигрывали золото чемпионата мира по фигурному катанию с 2013 года, тогда золотые медали завоевали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

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Чемпионат мира по фигурному катаниюМатыцин, Олег Васильевич
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