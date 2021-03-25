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Чемпионат мира по фигурному катанию
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Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в соревнованиях спортивных пар

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место, Евгения Тарасова и Владимир Морозов - четвертое
Александр Галлямов и Анастасия Мишина Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Чемпионат мира проходит в Стокгольме.

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Спортсмены по итогам короткой и произвольной программ показали результат 227,59 балла. Второе место заняли победители предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71), третьими стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63). Двукратные серебряные призеры мировых первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали четвертый результат (212,76).

Мишина и Галлямов впервые выступали на чемпионате мира. Они являются бронзовыми призерами финала Гран-при, чемпионами мира среди юниоров. Российские пары не выигрывали золото чемпионата мира по фигурному катанию с 2013 года, тогда золотые медали завоевали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Соревновательная часть чемпионата мира завершится 27 марта.

В новость были внесены изменения (00:16 мск) - добавлены результаты и бэкграунд.

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