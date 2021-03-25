Коляда занял четвертое место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию

ТАСС, 25 марта. Российский фигурист Михаил Коляда стал четвертым в короткой программе на чемпионате мира. Соревнования проходят в Стокгольме.

Результат 26-летнего россиянина составил 93,52 балла. Первое место в короткой программе занял японец Юдзуру Ханю (106,98).

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, также в его активе одна бронзовая награда чемпионата мира и две - чемпионатов Европы.

Произвольную программу мужчины представят в субботу. Чемпионат мира завершится 28 марта.