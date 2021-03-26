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Санкции WADA против российского спорта

Журова предполагала, что выбор "Катюши" для Олимпиады посчитают провокацией

Олимпийская чемпионка изначально выступала за музыку Чайковского

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова предполагала, что "Катюшу" не одобрят в качестве альтернативы российскому гимну на Олимпиаде в Токио. Об этом она заявила во время эфира в Instagram.

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В четверг исполком Олимпийского комитета России (ОКР) решил предложить использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Предложенный ранее вариант с "Катюшей" был отвергнут, поскольку песня "напрямую ассоциируется" с Россией.

"Когда обсуждался выбор музыки, я поддержала сообщество фигуристов, которое предлагало Первый концерт Чайковского. Я понимала, что, к сожалению, "Катюша" будет воспринята как провокация, как бы она нам ни нравилась и какой бы популярной она ни была в мире, став чуть ли не национальной песней. Допускаю, что именно она играет, когда на хоккейных матчах забивает тот же Александр Овечкин", - сказала Журова.

"Когда она была обычной песней, к ней относились спокойно, но когда ее предложили в качестве гимна, это выглядело как вызов. С нашей стороны был большой риск. Тогда я предложила отправить на выбор несколько композиций, включая Первый концерт Чайковского. Конькобежцы и фигуристы это сделали, и Чайковский уже играл во время чемпионата мира по конькобежному спорту в Херенвене в честь победы Ангелины Голиковой. И это смотрелось достойно", - добавила она.

"Катюша" была написана в 1939 году, она является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.

Теги
Журова, Светлана СергеевнаСанкции WADA против российского спорта
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