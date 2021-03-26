Журова предполагала, что выбор "Катюши" для Олимпиады посчитают провокацией

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова предполагала, что "Катюшу" не одобрят в качестве альтернативы российскому гимну на Олимпиаде в Токио. Об этом она заявила во время эфира в Instagram .

В четверг исполком Олимпийского комитета России (ОКР) решил предложить использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Предложенный ранее вариант с "Катюшей" был отвергнут, поскольку песня "напрямую ассоциируется" с Россией.

"Когда обсуждался выбор музыки, я поддержала сообщество фигуристов, которое предлагало Первый концерт Чайковского. Я понимала, что, к сожалению, "Катюша" будет воспринята как провокация, как бы она нам ни нравилась и какой бы популярной она ни была в мире, став чуть ли не национальной песней. Допускаю, что именно она играет, когда на хоккейных матчах забивает тот же Александр Овечкин", - сказала Журова.

"Когда она была обычной песней, к ней относились спокойно, но когда ее предложили в качестве гимна, это выглядело как вызов. С нашей стороны был большой риск. Тогда я предложила отправить на выбор несколько композиций, включая Первый концерт Чайковского. Конькобежцы и фигуристы это сделали, и Чайковский уже играл во время чемпионата мира по конькобежному спорту в Херенвене в честь победы Ангелины Голиковой. И это смотрелось достойно", - добавила она.

"Катюша" была написана в 1939 году, она является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.