Синицина и Кацалапов прокомментировали свой победный прокат ритм-танца на чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов остались довольны своим прокатом ритм-танца на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом фигуристы рассказали журналистам.

Танцевальный дуэт занимает первое место после ритм-танца, набрав 88,15 балла.

"Мы вполне довольны нашим выступлением, хорошо подготовились. В целом показали, на что способны - все было достаточно чисто, с душой, легко. Наши тренеры, наша команда довольна. Нам нужно сегодня хорошо отдохнуть, выспаться, отлично потренироваться, а потом спокойно выйти и также в удовольствие откататься", - сказал Кацалапов.

"Год был непростой, но мы хотим об этом поскорее забыть, - добавил фигурист. - Возможно, это нам дало еще каких-то экстрасил, чтобы успеть сделать то, что мы не успели сделать в первой половине сезона".

Произвольный танец дуэты представят в субботу. "Настраиваться будем с холодной головой, без лишних мыслей. Проделаем работу, с которой мы приехали сюда, - отметила Синицина. - Мы полностью восстановились, чувствуем себя прекрасно и готовы к работе".

Чемпионат мира завершится 28 марта.