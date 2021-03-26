Минспорт будет поддерживать российских производителей спортивных товаров

ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ будет поддерживать отечественных производителей качественной спортивной продукции. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Олег Матыцин во время рабочего визита в Удмуртию.

"Очень важно поддерживать производство российских компаний, мы видим, что качество очень высокое, востребованность этих продуктов не только на российском рынке, но и в очень многих зарубежных странах", - сказал он.

Матыцин отметил, что спортивная продукция ассоциируются со здоровым образом жизни, и то, что показали ему в республике, выполнено из качественных экологически чистых материалов.

"Совместно с главой республики Александром Владимировичем (Бречаловым - прим. ТАСС) и с нашими коллегами из Минпромторга мы будем принимать усилия для того, чтобы, повторяю, компании, которые работают на российском рынке, их продукты были востребованы, и они помогли людям заниматься спортом и чувствовать себя комфортно", - сказал министр.

В пресс-службе главы и правительства региона уточнили ТАСС, что в Ижевске Матыцину показали выпускаемые в регионе танцевальные и спортивные костюмы, одежду для охоты, спортивное питание и так далее.